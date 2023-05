Rafael Leão renova com o AC Milan até 2028

A renovação de Leão estava dificíl e atrasada devido à divida que existe com o Sporting.





Rafael Leão já renovou o contrato com o Milan até 2028, avança o jornal “Gazetta dello Sport”, acrescentando que a cláusula de rescisão será de 170 milhões de euros.

Com este acordo, o jogador terá um aumento salarial e vai passar a receber sete milhões de euros por ano, mais objetivos.

A renovação de Leão estava dificíl e atrasada devido à divida que existe com o Sporting.

O processo foi concretizado na véspera do jogo do Milan com o Inter para a primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, partida que o português falhou por lesão.

Os comentários estão desactivados.