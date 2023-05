13 de maio 2023 às 13:15

O trambolhão

A autoridade de António Costa caiu na rua. Tudo começou no modo frouxo como reagiu ao vexame público a que o sujeitou Pedro Nuno Santos, quando anunciou o local do novo aeroporto sem lhe dar cavaco. Desde aí, tudo tem corrido mal. São casos atrás de casos, demissões no Governo, contradições entre ministros, declarações falsas.