Eduardo Cabrita vai ser interrogado como arguido em junho

Eduardo Cabrita será interrogado como arguido em Évora, na instrução do processo do atropelamento mortal na A6, segundo a notificação do tribunal, no dia 9 de junho.

De acordo com a SIC Notícias, o interrogatório do antigo ministro da Administração Interna, assim como do seu chefe de segurança, Nuno Dias, decorre a partir das 10h30, na sala de audiências principal do Tribunal Judicial de Évora.

Recorde-se que Nuno Santos, funcionário de uma empresa que realizava trabalhos de manutenção na A6, foi atropelado mortalmente pelo automóvel em que seguia o então ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, no concelho de Évora, no dia 18 de junho de 2021.

