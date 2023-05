China preparada para "esmagar" independência de Taiwan

O porta-voz do Ministério da Defesa da China, Tan Kefei, afirmou estar preparado para "esmagar resolutamente qualquer forma de independência de Taiwan".

Esta afirmação foi feita numa altura em que os Estados Unidos se preparam para acelerar a venda de armamento à ilha, algo que foi descrito como um "movimento extremamente errado e perigoso", disse o porta-voz.

O Exército de Libertação Popular "continua a fortalecer o treino militar e os preparativos e esmagará resolutamente qualquer forma de secessão independente de Taiwan, juntamente com tentativas de interferência externa, e defenderá resolutamente a soberania nacional e a integridade territorial", revelou Tan Kefei, numa referência aos Estados Unidos, principal aliado de Taiwan.

Segundo informações avançadas pela agência oficial CNA, o ministro da Defesa de Taiwan, Chiu Kuo-cheng, afirmou que o governo do presidente Joe Biden planeia conceder a Taiwan um pacote de ajuda militar no valor de 452 milhões de euros, através de um programa de emergência semelhante ao que usou para ajudar a Ucrânia.

A China tem a maior marinha do mundo e um enorme arsenal de mísseis balísticos, e tem reforçado as suas ameaças a Taiwan, nomeadamente através do envio de veículos aéreos não tripulados para o espaço aéreo da ilha.

