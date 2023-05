SEF detém três pessoas que queriam embarcar com passaportes alheios

Os suspeitos, explica o SEF, em comunicado, teriam como destino Toronto, no Canadá, levando "passaportes autênticos, um belga, um sueco e outro canadiano, pertencentes a outros homens com bastantes semelhanças fisionómicas".





O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve, na segunda e na terça-feira, três cidadãos por tentarem embarcar no Aeroporto de Ponta Delgada com passaportes de outras pessoas.

Os suspeitos, explica o SEF, em comunicado, teriam como destino Toronto, no Canadá, levando "passaportes autênticos, um belga, um sueco e outro canadiano, pertencentes a outros homens com bastantes semelhanças fisionómicas".

Os três homens foram presentes a tribunal, tendo sido posteriormente transportados para a Unidade Habitacional de Santo António no Porto, "onde aguardam a tramitação dos respetivos processos de afastamento de território nacional".

Esta prática criminal tem vindo a crescer nos Açores, informa o SEF, sendo que "as tentativas de passagem de fronteira pelo Aeroporto de Ponta Delgada com destino ao Canadá, com recurso a documentos fraudulentos ou alheios, levaram à aplicação por parte do SEF de métodos de controlo mais restritos e à presença, neste tipo de voos, de um inspetor com especialidade de análise e deteção de documentos fraudulentos, bem como ao estabelecimento de um ponto de contacto e troca de informações com a autoridade congénere canadiana".

Os comentários estão desactivados.