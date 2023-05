FIFA quer organizar fase de grupos do Mundial2026 por regiões

Gianni Infantino, presidente da FIFA, revelou que a fase de grupos do Mundial de 2026, que se realiza nos EUA, Canadá e México, será disputada por regiões, para limitar as deslocações ao máximo.

“As distâncias, os fusos horários, as diferenças climáticas, a altitude no México e o nível do mar em outras regiões”, são alguns dos motivos enumerados por Infantino para a necessidade de se criar as melhores condições para as seleções.

"Isso significa não terem de viajar muito, sobretudo no início. Vamos criar grupos em que as equipas estarão sediadas em função do sorteio", acrescentou o dirigente da FIFA

Gianni Infantino admitiu ainda que o “desafio será a logísitica”.

