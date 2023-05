Leiria e Belenenses voltam ao Jamor

As duas equipas estão de regresso ao Jamor para disputar um jogo diferente, que decide um título. É um reencontro entre dois históricos do futebol português, que durante muitos anos se defrontaram na primeira divisão.





Por João Sena

O Estádio Nacional continua a ser o palco preferido para as grandes decisões. Amanhã, às 16h15, o União de Leiria e “Os Belenenses” vão-se defrontar no jogo que vai consagrar o campeão da Liga 3 (terceira divisão), e que está a despertar grande entusiasmo junto dos adeptos.

As duas equipas estão de regresso ao Jamor para disputar um jogo diferente, que decide um título. É um reencontro entre dois históricos do futebol português, que durante muitos anos se defrontaram na primeira divisão. O Leiria e “Os Belenenses” garantiram a presença no escalão superior, Liga 2, na próxima época.

As equipas defrontaram-se duas vezes este ano para o campeonato com um triunfo para cada lado.

A equipa da Cruz de Cristo venceu em Leiria e os leirienses surpreenderam ao ganhar no Restelo. O jogo terá transmissão em direto na CMTV, numa parceria com o Canal 11.

