Sporting vai enviar recurso para ter Adán no dérbi

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol confirmou na quinta-feira, o castigo de um jogo a Adán, guarda-redes do Sporting, depois dos dois amarelos e consequente vermelho visto pelo espanhol na reta final do jogo com o Marítimo, mas, segundo A BOLA, o departamento jurídico dos leões vai recorrer.

Esta decisão surge como uma tentativa de ter o guarda-redes disponível para o dérbi de domingo frente o Benfica. Os leões dizem que no primeiro cartão amarelo visto por Adán, Tiago Martins escreveu no seu relatório que o guardião empurrou Riascos após a celebração do primeiro golo, ação, que no entender do clube, não aconteceu.

O recurso deverá seguir para o Tribunal Arbitral do Desporto, que não terá tempo útil para apreciar, isto porque precisa da decisão de três árbitros, um nomeado pela FPF, outro pelos leões e um terceiro através dum acordo das duas entidades.

Desta forma, o presidente do TAD deve remeter a questão para o Tribunal Central Administrativo Sul (TCAS), que tem sempre um juiz de turno e com disponibilidade para apreciar o assunto em tempo útil, tendo em conta que o dérbi será no domingo, às 20h30, em Alvalade.

