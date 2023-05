A sociedade tem algo a dizer mas temos muito mais a fazer!

Tudo começa com a parceria entre a Justice Initiative e o IAC. E o IAC e a Quebrar o Silêncio e o Projeto do Tito de Morais que se chama MiudosSegurosNa.Net. Este deve ser dos crimes mais hediondos que existe, a partilha de conteúdos e abusos sexuais de crianças sem conseguir muitas vezes apanhar o abusador. Milhares de crianças em sofrimento. Desde de bebés, a crianças de 5, 9 e 12 anos a serem repetidamente abusadas sexualmente. Qualquer vídeo que nos traumatiza para uma vida inteira mas que jamais nos pode fazer ficar quietos. Todas estas crianças, essas sim, sofrem um grande peso que as próprias já o expressaram em depoimentos: da Saga ao Juan. Desde cedo que percebemos que tudo isto é uma grande parceria entre ONGS, especialistas, vítimas, artistas e ativistas.

São 63 nomes de artistas que não ficaram indiferentes ao meu apelo, uma enorme parceria no nosso país para que os conteúdos de abuso sexual infantil não andem sem qualquer regulamentação pela internet. E quero tentar nomear alguns: Desde Carolina Deslandes Tânia Ribas de Oliveira, Fernando Meira, Paula Neves, Ivo Canelas, Luís Marvão, Melânia Gomes, José Raposo, Miguel Raposo, Vanessa Oliveira, Sónia Araújo, Nuno Markl, Joana Machado Madeira, Eduardo Madeira, Eduarda Laia, Paulo Baptista, Vera Fernandes, Hélder Reis, Ana Bacalhau, Sara Barradas, Raul Manarte, Rita Belinha, Irma, Candy Costa, José Leonel Ramalho, Nuno Cibrão, Sofia Aparício e muitos mais. É demasiado importante que as pessoas percebam que se esta diretiva não for para a frente, milhares de vídeos e mensagens com conteúdo explícito ao nível do abuso sexual de crianças para além do que a petição pretende uma reparação e consideração para todas as crianças abusadas sexualmente por instituições, associações ou mesmo família, ficará sem dúvida qualquer supervisão.

A proposta da comissão tem de ser rapidamente aprovada sob pena de deixar de ser possível bloquear os conteúdos abusivos da internet. Na verdade, uma vez aprovada na União Europeia é preciso transpor a diretiva para as legislações nacionais. Todos temos de ter noção da necessidade dessa importância! Sei, que todos nós nas suas respetivas competências temos a obrigação de cuidar da palavra infância.

