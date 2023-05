Surge um político de verdade no Brasil

por Aristóteles Drummond

Fazer política é uma arte e pede vocação, formação e sensibilidade. O presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, Arthur Lira, nasceu na política. Seu pai, Benedito Lira, foi deputado e atualmente é senador. Muito hábil, foi eleito e reeleito para presidir a Câmara e tem se revelado competente no diálogo e na firmeza das posições. Assim comandou o raríssimo uso de atribuição do Legislativo, que é a edição de um Decreto Legislativo, com efeitos imperativos. Foi para preservar a lei aprovada sobre o modelo do saneamento básico, com presença do setor privado, e anular um ilegal decreto do Presidente Lula em favor de estatais que alteraria a lei. Lira reagiu e disse que o Presidente deveria se ocupar da pauta objetiva da reforma tributária e não se limitar a atos de inspiração ideológica. Em discurso, lembrou ao Presidente que o Parlamento é conservador e não de esquerda. O jornal O Estado de S. Paulo – conhecido como Estadão –, de grande prestígio na opinião pública, em editorial colocou que «o Presidente Lula ignora que muitos votaram nele para se livrar de Bolsonaro, mas não são de esquerda».

VARIEDADES

• A reunião do G 20 do ano que vem será no Rio de Janeiro. O governador do Rio comemorou. Lula segue esta semana para a reunião do grupo que vai ser em Tóquio.

• A última ideia do Governo Lula é sugerir à indústria automobilística que fabrique modelos populares, de baixo custo. Atualmente, os dois modelos populares, Fiat Mobi e Renault Kwid, custam cerca de 14 mil euros. Lula quer um carro de nove mil. Mas os fabricantes não parecem interessados. As passagens aéreas de 40 euros já não são faladas.

• Com queda da atividade económica, as empresas estão vendendo imóveis para diminuir dívidas. Os supermercados Pão de Açúcar e Carrefour colocaram em oferta imóveis avaliados em mais de um mil milhões de euros. Vende e aluga, o que é um atrativo para investidores cautelosos. E a solução da crise das lojas Americanas passa pela venda de imóveis ocupados pela empresa, que também seriam alugados dos novos donos.

• Já são dez os jogadores de futebol investigados por manipulação de resultados de jogos para apostas espalhados pelo país.

• A embaixadora do Reino Unido em Brasília, Stephanie Al-Qaq, é da linha de diplomatas modernos, daqueles que não comungam com a discrição que marcava os postos diplomáticos. Adora temas indígenas, acompanhou a ministra da área na Amazónia e dá palpites sobre a questão. Este mês vai receber a visita do ministro dos Negócios Estrangeiros inglês, em Brasília.

• O Governo do Brasil voltou a ser anunciante relevante nas diferentes mídias.

• O debate ideológico chega à área da saúde com o projeto que está em debate no Parlamento sobre a quebra do monopólio estatal do comércio do plasma. Os políticos querem um sistema semelhante ao praticado nos EUA, para suprir o mercado interno e até exportar. Hoje, o Brasil importa hemoderivados. O Governo é contra.

• O deputado Luiz Philippe de Orléans e Bragança criou um grupo parlamentar para defesa da livre empresa. Os empresários andam preocupados com as leis laborais que tornam empregar atividade de alto risco. O deputado é tetraneto de D. João VI.

Rio de Janeiro, maio de 2023

