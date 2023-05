Jordi Alba de saída do Barcelona

Recorde-se que Gerard Piqué saiu do clube catalão esta temporada e Sérgio Busquets vai também deixar o Barcelona no final da época.





Jordi Alba vai sair do Barcelona no final desta época. O anúncio foi feito através de um vídeo publicado nas redes sociais.

“Vou ter muitas saudades de correr pela ala do Camp Nou. Acho que é a melhor altura de dar um passo ao lado. (...) Não foi uma decisão fácil, mas vou feliz e de consciência tranquila”, disse o jogador

O lateral começou a sua formação no clube, saiu em 2004 e regressou em 2012, onde ficou por onze anos e conquistou 18 títulos.

A despedida de Jordi Alba no Camp Nou será no jogo com o Maiorca .

Recorde-se que Gerard Piqué saiu do clube catalão esta temporada e Sérgio Busquets vai também deixar o Barcelona no final da época.

