Cinco distritos e arquipélago da Madeira sob aviso amarelo

As previsões de aguaceiros por vezes fortes acompanhados de trovoada levaram o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a colocar esta quarta-feira cinco distritos do continente sob aviso amarelo.

São eles Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real e Castelo Branco, com o aviso amarelo a estar ativo entre as 12h00 e as 21h00.

Além disso, o IPMA colocou também o arquipélago da Madeira sob aviso amarelo, que está em vigor entre as 9h00 e as 18h00 de hoje devido à previsão de períodos de chuva que poderão surgir acompanhados de trovoada.

