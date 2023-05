Infarmed suspende venda de lote de relaxante muscular

A autoridade nacional do medicamento (Infarmed) ditou, esta quarta-feira, a suspensão imediata de um lote do relaxante muscular Sirdalud.

“As empresas Novartis Farma – Produtos Farmacêuticos, S.A. e a Sandoz Farmacêutica Lda irão proceder à recolha voluntária do lote KDF58 do medicamento Sirdalud MR 6mg, tizanidina, cápsulas de libertação modificada, número de registo 2055580, por terem sido detetados valores fora da especificação num ensaio de dissolução”, informa a autoridade numa nota publicada no site.

Infarmed dispõe que as entidades que possuam este lote de medicamento em stock não o podem vender, dispensar ou administrar, devendo proceder à sua devolução.

Em relação aos doentes que já tenham o medicamento consigo devem interromper o tratamento.

