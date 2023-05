Diogo Dalot renova pelo Manchester United até junho de 2028

Diogo Dalot renovou pelo Manchester United até junho de 2028, anunciaram os ingleses esta quarta-feira nas redes sociais.

O lateral chegou ao clube em 2018 e esta foi uma época de destaque, onde fez mais de 40 jogos, dois golos e duas assistências.

“Jogar pelo Manchester United é uma das maiores honras que podes receber no futebol. Partilhámos momentos fantásticos nestes últimos cinco anos, cresci muito neste período, e a minha paixão por este clube não parou de aumentar”, disse o português aos meios do Manchester United.

