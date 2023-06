Mike Pence entra na corrida corrida para a Casa Branca

Segundo as sondagens mais recentes, Pence concentra cerca de 3,8% das intenções de voto, muito atrás de Donald Trump (53,2%) ou do governador da Florida, Ron DeSantis (22,4%), refere o site RealClearPolitics.





O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, vai se candidatar às eleições presidenciais e desafiar Donald Trump nas primárias republicanas, avançam vários órgãos de comunicação norte-americanos.

Pence irá anunciar a sua candidatura a 7 de junho, dia em que completa 64 anos, com um vídeo, participará num encontro no Estado do Iowa e estará na estação CNN.

Cristão evangélico e forte opositor do aborto, Mike Pence ajudou Donald Trump, na posição de seu vice-Presidente, a conquistar a direita religiosa ao estar ao seu lado na campanha de 2016.

Contudo, após anos de lealdade inabalável, este mudou de tom após o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.



