Vários feridos após ataque com faca em escola sueca

Várias pessoas ficaram feridas na sequência de um ataque com faca numa escola na Suécia, esta quinta-feira.

A TV4, canal de televisão sueco, adianta que o ataque ocorreu em Eskilstuna, a cerca de 100 quilómetros de Estocolmo, e que na origem estará uma luta entre dois grupos rivais.

Pelo menos três pessoas foram levadas para o hospital com ferimentos de arma branca e as autoridades criaram um perímetro de segurança em redor do local.

O ataque, segundo o mesmo órgão de informação, não está a ser tratado como um ato de terrorismo, mas como uma tentativa de homicídio.

