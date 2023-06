Benfica interessado em Jordi Alba

Recorde-se que o jogador tinha mais um ano de contrato com o Barcelona, mas quis deixar já o clube onde conquistou 18 títulos.





Jordi Alba está de saída do Barcelona depois de 11 anos e, a imprensa espanhola avança o interesse do Benfica no jogador.

O jornal Marca garante que o Benfica, que ficou sem Grimaldo, já telefonou para saber do lateral, que sairá a custo zero dos catalães e, segundo a mesma fonte, o espanhol não vai pedir prémio de assinatura.

O Inter de Milão também está interessado na contratação de Jordi Alba.

Recorde-se que o jogador tinha mais um ano de contrato com o Barcelona, mas quis deixar já o clube onde conquistou 18 títulos.

Os comentários estão desactivados.