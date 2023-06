Dois jovens detidos por tentarem matar outro no Monte da Caparica

A Polícia Judiciária deteve dois homens de 19 e 20 anos por suspeitas da prática do crime de homicídio na forma tentada, sendo a vítima um homem de 18 anos.

Os factos em investigação ocorreram no passado mês de janeiro, “quando os ora detidos, juntamente com um terceiro indivíduo, ainda por identificar e localizar, decidiram, de comum acordo e vontade, deslocar-se a um café denominado “Nós África”, no Monte da Caparica, local onde acreditavam estar um indivíduo, suspeito de anteriormente ter efetuado disparos de arma de fogo contra um dos ora detidos, a fim de o matarem”, explicou a PJ em comunicado.

Para o crime os suspeitos usaram caçadeiras de canos serrados e uma pistola de 9 mm.

No local, “ao visualizarem o indivíduo procurado, começaram de imediato a disparar contra este, vindo a causar-lhe ferimentos graves suscetíveis de causar a morte, que só não se veio a verificar por ter sido rapidamente assistido, transportado para o hospital e sujeito a intervenção cirúrgica”, acrescentou a Polícia Judiciária.

Os detidos, já com antecedentes criminais, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo sido aplicada, a ambos, a medida de coação de prisão preventiva.

