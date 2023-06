Ex-primeira-ministra da Escócia detida

O marido de Nicola Sturgeon, Peter Murrell, ex-diretor executivo do SNP, e o ex-tesoureiro do partido, Colin Beattie, também já tinham sido detidos em abril no âmbito da mesma investigação.





Nicola Sturgeon, ex-primeira-ministra da Escócia, foi detida este domingo, na sequência de uma investigação às finanças do Partido Nacional Escocês.

A Polícia escocesa, em comunicado, fala da detenção de "uma mulher de 52 anos suspeita de ligações com a investigação em curso sobre o financiamento e as finanças do Partido Nacional Escocês", mas a imprensa britânica avança que se trata de Nicola Sturgeon.

O marido de Nicola Sturgeon, Peter Murrell, ex-diretor executivo do SNP, e o ex-tesoureiro do partido, Colin Beattie, também já tinham sido detidos em abril no âmbito da mesma investigação.

