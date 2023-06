Marcelo diz que fez "proposta quase irrecusável" ao Rei Carlos

Chefe de Estado português foi recebido no Palácio de Buckingham com honras militares e aproveitou para condecorar o Rei Carlos III.





O Presidente da República revelou, esta quinta-feira, que fez um convite ao Rei Carlos III para visitar Portugal em breve.

"Eu fiz-lhe uma proposta que é quase irrecusável, que é não ser uma visita de Estado porque a visita de Estado o rei faz uma, duas por ano e são muito longas [e] ainda tradicionais", disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, na residência do embaixador de Portugal no Reino Unido, em Londres.

O chefe de Estado português terá sugerido ao monarca que a visita fosse “curta, concentrada naquilo que lhe interessa, que é ver o novo Portugal na energia, no digital, na natureza sustentável, estar com a comunidade britânica".

Sublinhe-se que Marcelo Rebelo de Sousa, está, esta quinta-feira, em Londres, numa visita de 24 horas, para comemorar o 650.º aniversário da Aliança Luso-Britânica.

Esta manhã, o Presidente foi recebido no Palácio de Buckingham com honras militares e condecorou o Rei Carlos III com o Grande-Colar da Ordem da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito, que também foi concedida à Rainha Isabel II, por Mário Soares em 1993.

