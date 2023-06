21 de junho 2023 às 13:29

Continuação do apoio de Portugal à Ucrânia está garantido, diz Cravinho

O apoio "continuará enquanto for necessário" e “dá-se tanto no âmbito bilateral como no multilateral”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, que falava na abertura da audição regimental da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas do Parlamento português.