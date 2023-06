Enviado especial do Papa vai a Moscovo para promover paz

O cardeal italiano Matteo Zuppi – o enviado do Papa para a guerra na Ucrânia – vai estar em Moscovo esta semana, entre quarta e quinta-feira, para uma missão que visa promover a paz, na sequência da guerra na Ucrânia.

Ainda não é conhecida a agenda oficial do cardeal, mas de acordo com a imprensa internacional, tudo indica que Matteo Zuppi poderá reunir-se com o patriarca ortodoxo, Cirilo I, que apoia a invasão russa.

Desconhece-se ainda se está previsto um encontro entre Zuppi e o Presidente russo, Vladimir Putin, mas durante a sua visita a Kiev, esteve reunido com o Presidente Volodymyr Zelensky.

Os comentários estão desactivados.