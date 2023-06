Tropas ucranianas avançam em Bakhmut

As tropas ucranianas dizem ter conseguido avançar, esta sexta-feira, em redor de Bakhmut, no leste do país.

"Estamos a avançar perto de Bakhmut e continuamos a progredir", disse o comandante das forças terrestres ucranianas, Oleksandr Syrsky, na rede social Telegram.

Também a vice-ministra da Defesa ucraniana, Ganna Maliar, através da mesma rede social, disse que a “ofensiva nas direções de Melitopol, Berdiansk (no sudeste) e Bakhmut continua" com as tropas ” a tomar cada metro do terreno inimigo numa batalha feroz”.

Desde junho que Kiev iniciou uma contraofensiva para tentar reconquistar os territórios atualmente ocupados por Moscovo.

