Voluntariado: um exercício de cidadania

Por Carlos Carreiras

Na passada terça-feira, dia 20 de junho, arrancaram os Programas de Voluntariado Jovem deste Verão.

Programas que se traduzem num espaço de encontro entre as pessoas interessadas em ser voluntárias, que oferecem a sua disponibilidade para prestar um conjunto de ações inerentes à condição de cidadania ativa e solidária, e as organizações acolhedoras e promotoras de voluntariado.

Com o envolvimento de mais de 2.500 voluntários, e ainda com algumas centenas de vagas por preencher até ao final do verão, estes projetos oferecem um leque de oportunidades aos jovens cascalenses dos 12 aos 30 anos, ao estabelecerem parceria com cerca de 70 entidades.

O voluntariado jovem em Cascais está consolidado e responde a muitas necessidades de toda a comunidade e atinge com sucesso muitos objetivos direcionados para a comunidade jovem.

Inserem-se numa política de Juventude mais vasta que coloca o jovem de Cascais no centro da ação e que contribui para uma cidadania ativa que os ajuda a não adormecerem no jargão de que são o futuro, para cada vez mais assumirem de plenos direitos e responsabilidade de que são de facto o presente.

É de relembrar que Cascais foi um exemplo nacional no combate à pandemia, quer nos centros de testes, de vacinação e centros de vacinação, quer na distribuição de comida, alimentos ou medicamentos e bens de primeira necessidade. Os Jovens Voluntários estiveram em força e em carinho. Eu não tenho dúvidas de que tal acontece, também, porque as redes formadas pela democracia colaborativa permitiram dar uma resposta com capilaridade e proximidade. Ao mesmo tempo, também não tenho dúvidas de que mobilização para a ação promovida pela dinâmica da Democracia Participativa, o sentido de missão para o bem comum, foi decisivo para que uma geração inteira de jovens e menos jovens se voluntariassem para estar na primeira linha de apoio aos mais fragilizados, num verdadeiro diálogo intergeracional.

Os projetos de voluntariado oferecem opções que permitem agradar a todas as vocações, mesmo aquelas que deste modo são pela primeira vez experimentadas. São várias as causas que mobilizam os Jovens Voluntários, desde as ambientais (Natura Observa e Maré Viva), às culturais (Cultura no Bairro), sociais (Cultura Social), atividade física (Férias na Desportiva) e turismo (Locals), os jovens voluntários podem escolher a atividade que mais se adequa às suas preferências. E são todos verdadeiros promotores de Cascais.

Constituídos com o grande objetivo de promover a participação dos jovens e a fomentar um sentido de cidadania e responsabilidade ativas, ser voluntário em Cascais significa também aprendizagens, participação, amizades. É, ainda, a maneira ideal de conciliar a paixão com as competências, ao permitirem aos mais jovens um primeiro contacto com o mundo de trabalho e unirem esforços em prol da vida do município, para além de promoverem uma maior coesão social e territorial.

O projeto Maré Viva tem como missão assegurar os serviços básicos ao nível da prevenção, vigilância e segurança nas praias do Concelho; o Natura Observa visa a ocupação dos tempos livres de jovens em período de férias num regime quinzenal, fomentando o voluntariado e a educação para o desenvolvimento sustentável através do serviço à comunidade, na defesa e gestão do património natural do concelho de Cascais; a Cultura no Bairro tem como principal objetivo divulgar todas as atividades culturais da Câmara Municipal de Cascais e também, contribuir para o bem-estar dos visitantes à Vila de Cascais; a Cultura Social tem como objetivo desenvolver atividades que melhorem a qualidade de vida das pessoas destinatárias ao projeto, como por exemplo, pessoas com limitações físicas ou cognitivas, crianças/adolescentes, idosos, imigrantes e refugiados, entre outros; o das Férias na Desportiva promove a ocupação saudável dos tempos livres dos jovens contribuindo para qualificar a oferta de atividades de âmbito desportivo do município; e o Locals promove o turismo, ao alocar jovens nos mais variados pontos de Cascais para prestação de informação geral aos visitantes da vila. Enquanto desenvolvem as suas competências de atendimento ao público, os jovens conseguem contribuir para o bom funcionamento do concelho.

Neste ano junta-se mais um, a Jornada Mundial da Juventude 2023, que vai, também, marcar toda a comunidade cascalense.

Por fim, há ainda de realçar que são jovens que organizam e lideram os vários programas.

Cascais tem presente ao assegurar que tem futuro.

