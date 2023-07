ASAE faz seis detenções e apreende 21 bilhetes para o NOS Alive

Venda de bilhetes acima do valor estava a ser anunciada nas redes sociais.





A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) já deteve seis pessoas e confiscou 21 bilhetes para o festival NOS Alive. Em causa está a prática do crime de especulação.

A venda dos bilhetes para o festival, que tem início esta quinta-feira, estava a ser anunciada nas redes sociais “a preços muito acima do seu real valor facial ou mesmo sem qualquer valor facial, encontrando-se a ser comercializados com margens líquidas especuladas", que variavam entre os 16 e os 140 euros por bilhete.

Na sequência da operação foram abertos cinco processos-crime, tendo sido detidas seis pessoas, que ficaram sujeitas "à medida de termo de identidade e residência com notificação para comparência em Tribunal".

No mesmo comunicado, a ASAE alerta para o facto de "a venda de bilhetes acima do seu valor oficial constituir crime de especulação, punido com pena de prisão de seis meses a três anos".

Os comentários estão desactivados.