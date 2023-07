Rússia suspende participação no acordo dos cereais

A Rússia anunciou que vai suspender a sua participação no acordo de exportação de cereais pelo Mar Negro.

A informação foi avançada pelo Kremlin esta segunda-feira, dia limite para a renovação do acordo.

“O acordo do Mar Negro termina de facto hoje", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, admitindo que a Rússia possa voltar a dar luz verde se as suas condições forem satisfeitas.

Sublinhe-se que o anúncio do governo russo surge poucas horas depois de um ataque contra a ponte que liga a Crimeia à Rússia, embora Peskov tenha garantido que não há ligação entre as duas situações.

Os comentários estão desactivados.