Forças ucranianas afirmam ter impedido ataque com drones em Kiev

Numa noite em que as forças russas realizaram ofensivas em diversas áreas do país, sobretudo no sul, incluindo em Odessa, as autoridades ucranianas afirmaram ter repelido um ataque noturno de 'drones' contra Kiev.

"A defesa aérea detetou e destruiu todos os 'drones' inimigos", pelo que não foram registadas vítimas ou danos materiais, revelou o chefe da administração militar da cidade de Kyiv, Serhiy Popko, acrescentando que "foi uma noite difícil de ataques aéreos em toda a Ucrânia, no sul, em Odessa especialmente. Mas o inimigo também não se esqueceu de Kyiv", sublinhou.

Segundo o Presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, também "se ouviram" na zona da capital ucrâniana os sons das explosões, escreveu no Telegram.

