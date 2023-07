21 de julho 2023 às 16:00

Erdogan quer que pedidos da Rússia sobre acordo dos cereais sejam atendidos

As autoridades russas asseguraram que apenas aceitam regressar ao acordo caso sejam cumpridas as suas reivindicações sobre um acesso mais fácil para as suas próprias exportações de alimentos e fertilizantes em direção aos mercados mundiais.