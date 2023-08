Ataque russo mata médico e fere enfermeira em Kherson

Um ataque das tropas russas contra a cidade de Kherson, no Sul da Ucrânia, atingiu um centro de saúde e matou um médico, deixando ainda uma enfermeira gravemente ferida, esta terça-feira de manhã.

"O impacto ocorreu num centro de saúde e, como resultado, morreu um jovem médico, que havia começado a trabalhar há poucos dias, e uma enfermeira ficou ferida (...)" com gravidade, afirmou o chefe da administração militar da cidade, Roman Mrochko, acrescentando que o impacto resultou do fogo de artilharia das tropas de Moscovo que estavam localizadas do outro lado do rio Dnieper.

Recorde-se que, ontem, um outro ataque levado a cabo pelas tropas russas na mesma cidade matou três civis.

