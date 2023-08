Rússia abateu seis drones a 200 quilómetros de Moscovo, diz Ministério da Defesa

A Rússia abateu, na madrugada desta quinta-feira, seis drones ucranianos a menos de 200 quilómetros de Moscovo.

Em comunicado, citado pela imprensa internacional, o Ministério da Defesa da Rússia informa que as suas tropas "impediram durante a noite uma tentativa do regime de Kiev de realizar um ataque terrorista com drones sobre a região de Kaluga", a cerca de 180 quilómetros de Moscovo, acrescentando que "seis drones foram abatidos por sistemas de defesa antiaérea", referiu o ministério, num comunicado.

O incidente não causou "vítimas ou danos", garantiu o Ministério da Defesa russo.

Por sua vez, também hoje, o chefe da administração militar da capital da Ucrânia, Sergey Popko, disse que Kiev abateu esta madrugada cerca de 15 drones russos que se dirigiam para a cidade.

