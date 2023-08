Rússia condena cidadãos por atividades de apoio à Ucrânia

A Rússia enfrenta há diversos anos uma onda de repressão, que assumiu proporções ainda maiores com o início da ofensiva na Ucrânia.





A justiça russa condenou dois cidadãos por atividades de apoio à Ucrânia, que publicaram mensagens a denunciar a ofensiva militar contra o país vizinho.

O primeiro caso, julgado no tribunal do distrito de Lomonossov condenou um empresário, Dmitri Skourikhine, a um ano e meio de prisão por ter repetidamente "desacreditado" as forças armadas russas.

O empresário, de 48 anos, foi objeto de duas acusações, uma por ter afixado na fachada da sua loja cartazes que denunciavam a ofensiva na Ucrânia e a outra por ter um cartaz onde se lia "Ucrânia, perdoa-nos".

No segundo caso, o tribunal regional da região de Kursk, condenou um jovem de 19 anos a seis anos de prisão por "traição".

O residente em Novosibirsk, na Sibéria, Daniïl Berdiouguine, foi acusado de tentar "atravessar ilegalmente a fronteira" com a Rússia para "se juntar ao inimigo", anunciou o tribunal no Telegram.

A Rússia enfrenta há diversos anos uma onda de repressão, que assumiu proporções ainda maiores com o início da ofensiva na Ucrânia.

