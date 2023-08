Rússia abate dois drones ucranianos na região metropolitana de Moscovo

Dois drones ucranianos foram abatidos, na madrugada desta quarta-feira, pelas forças armadas russas, na região metropolitana de Moscovo.

Os dois dispositivos “tentaram chegar à cidade”, mas foram ambos abatidos pelos sistemas de defesa aérea, disse o autarca local, Sergei Sobyanin, acrescentando que “não foram registados feridos”.

#Russian anti-aircraft system shot down two drones in #Moscow, reports Russian media. pic.twitter.com/1HEsnMo9v4