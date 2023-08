Papa diz que Portugal mostrou que é possível alternativa à guerra

Francisco diz que a JMJ mostrou “um mundo de irmãos e irmãs, onde as bandeiras de todos os povos voam juntas, lado a lado, sem ódio, sem medo, sem armas".





O Papa Francisco considera que a Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, mostrou ao mundo que existe uma alternativa à guerra e apelou aos líderes mundiais que oiçam a mensagem de fraternidade dos jovens.

"Enquanto na Ucrânia e noutras partes do mundo há combates, e enquanto em certas salas escondidas se planeia a guerra, a JMJ mostrou a todos que um outro mundo é possível: um mundo de irmãos e irmãs, onde as bandeiras de todos os povos voam juntas, lado a lado, sem ódio, sem medo, sem armas", disse o Sumo Pontífice, durante a audiência geral de quarta-feira no Vaticano.

"Esperamos que o mundo inteiro os ouça e veja que estão a avançar", afirmou, desejando que os “grandes da terra” entendam a “mensagem clara dos jovens”.

O Papa deixou ainda palavras de encorajamento aos ucranianos: "Muitos de vós vão em peregrinação a Jasna Góra (Polónia) e a outros santuários marianos, por isso confio-vos um desejo que trago no coração: o desejo de paz no mundo". E fez um pedido: "Rezai por este dom inestimável, especialmente pela amada e atormentada Ucrânia".

Sublinhou também que em Fátima rezou pela paz. "Durante as JMJ voltei a Fátima, ao local da aparição, e juntamente com alguns jovens doentes rezei para que Deus curasse o mundo das doenças da alma: orgulho, mentira, inimizade, violência. O mundo está doente com estas doenças", disse.

