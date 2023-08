Um ataque das tropas russas, com recurso a bombas, matou este domingo seis pessoas na região de Kherson. Entre as vítimas mortais está um bebé.

"Um homem, a esposa e a filha, de 23 dias, foram mortos por fogo de artilharia inimiga", escreveu no Telegram Igor Klymenko, ministro ucraniano do Interior. O filho mais novo do casal, de 12 anos, está em estado crítico.

"Os terroristas devem ser parados. Têm de ser parados pela força", acrescentou o ministro.

