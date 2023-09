Ataque russo com drones na região de Odessa provoca um morto

O porto fluvial de Izmail, no Danúbio, tornou-se uma das principais rotas de saída dos produtos agrícolas ucranianos desde que Moscovo pôs fim ao acordo sobre os cereais





Um ataque de drones russos na região de Odessa, no sul da Ucrânia, causou um morto, disse o governador local, Oleg Kiper, acrescentando ainda que foram danificadas infraestruturas portuárias e agrícolas.

As forças russas "atacaram o distrito de Izmail, na região de Odessa, com drones" durante "quase três horas", disse o governador no Telegram.

"Infelizmente, uma pessoa morreu", afirmou, indicando que a vítima era um trabalhador agrícola.

O porto fluvial de Izmail, no Danúbio, tornou-se uma das principais rotas de saída dos produtos agrícolas ucranianos desde que Moscovo pôs fim ao acordo sobre os cereais, em julho, que permitia à Ucrânia exportar livremente através do Mar Negro.

Os comentários estão desactivados.