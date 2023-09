Ex-aliado de Zelensky volta a ser indiciado por alegada corrupção

Igor Kolomoisky apoiou a candidatura de Volodymyr Zelensky em 2019 e era proprietário da cadeia televisiva onde o Presidente ucraniano se tornou popular devido às suas valências na área do humor.





O milionário ucraniano, Igor Kolomoisky, considerado o arquiteto da ascensão política do Presidente Volodymyr Zelensky, foi indiciado pelo alegado desvio de cerca de 233 milhões de euros.

Segundo um comunicadoa da Procuradoria-geral, esta instituição referiu que a equipa de investigadores do Ministério Público revelou que Igor Kolomoisky era "suspeito de desvio de fundos" de um banco "num montante de mais de 9,2" mil milhões de hryvnias.

O oligarca foi remetido à justiça com cinco outros suspeitos.

Segundo as conclusões do inquérito, o Kolomoisky "elaborou um plano para obter fundos" do PrivatBank, o maior banco da Ucrânia, entre janeiro e março de 2015.

