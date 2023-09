Governo diz que não há portugueses entre as vítimas do sismo em Marrocos

O Governo já emitiu um comunicado sobre o sismo registado, na sexta-feira à noite, em Marrocos, e também sentido em Portugal, que matou pelo menos 820 pessoas .

“O Ministério dos Negócios Estrangeiros está em contacto com os cidadãos portugueses no país, em particular na zona do epicentro sísmico. Todos os portugueses com quem, até ao momento, foi estabelecido contacto encontram-se bem, não tendo reportado problemas de saúde ou danos materiais substantivos”, lê-se no comunicado.

O Governo deixou ainda expressa a sua “total solidariedade para com as autoridades e população marroquinas", enviando "as mais sentidas condolências às famílias das vítimas, bem como os votos de uma rápida recuperação aos cidadãos feridos".

