Rui Pinto condenado a quatro anos com pena suspensa

Relativamente ao advogado Aníbal Pinto, foi condenado por tentativa de extorsão, o que lhe valeu dois anos de prisão com pena suspensa.





O pirata informático foi condenado a quatro anos com pena suspensa por nove crimes. A leitura do acórdão foi na tarde desta segunda-feira, no Campus de Justiça, em Lisboa.

Os crimes em questão são: um crime de tentativa de extorsão, três crimes de violação de correspondência e cinco crimes acesso ilegítimo.

Rui Pinto recebeu o perdão, pela lei da amnistia, de 11 crimes de violação de correspondência e 68 de acesso indevido.

O hacker foi acusado de tentativa de extorsão à Doyen, por pedir 500 mil euros para parar com as publicações.

Relativamente ao advogado Aníbal Pinto, foi condenado por tentativa de extorsão, o que lhe valeu dois anos de prisão com pena suspensa.

A juíza Margarida Alves condenou o hacker a pagar três mil euros à Doyen e 15 mil euros ao advogado João Medeiros. O arguido Aníbal Pinto terá de pagar 2.500 euros à Doyen.

Os comentários estão desactivados.