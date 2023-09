Em contagem decrescente para o novo rosto do site do Nascer do Sol

É já esta sexta-feira que o Nascer do SOL surge com um rosto diferente, mesmo a tempo da celebração dos 17 anos do projeto, lançado a 16 de setembro de 2006.





Além da nova cara da edição impressa, disponível nas bancas, temos também um site ainda mais focado no digital e no futuro, em parceria com o Sapo e através do URL sol.sapo.pt.

Em simultâneo, apresentamos o Portugal Amanhã, um novo produto editorial de cariz económico e que pensa o país de um modo estrutural e no longo prazo.

Continuamos com o olhar focado de quem passa à lupa um país e um mundo em constante mudança. O que não muda é a nossa identidade. Continuamos incómodos sem ser destrutivos, influentes sem ser institucionais, ousados sem ser irresponsáveis, politicamente incorretos.

