2º Campeonato da Europa INAS: Portugal sagra-se Bicampeão

A final de sábado foi muito disputada, tanto que a Polónia ao intervalo vencia por 11:8. No entanto, o conjunto português deu uma resposta cabal da sua qualidade, realizando uma segunda parte irrepreensível, tanto a nível defensivo como

ofensivo, pois Portugal apontou 16 golos, sofrendo apenas 6 golos.



Desta forma, a Seleção Nacional venceu por 24:17 erguendo o troféu para uma pequena mas ruidosa falange de apoiantes portugueses emigrados em França que assistiu entusiasticamente a este jogo decisivo.



Antes da Cerimónia de Entrega das medalhas aos três primeiros e a entrega da Taça à seleção vencedora no Pavilhão Henry Gros em Cavalaire-sur- Mer, ficou-se a conhecer os vencedores dos prémios individuais. O Melhor Guarda-Redes foi o português Adriano Moleiro, o Melhor Marcador da Fase Preliminar foi o polaco Kamil Bak com 14 golos, o Melhor Jogador da Fase Preliminar foi também para Portugal através de João Moleiro e o MVP da Final foi outro jogador luso, Diogo Silva.



Destaque ainda para o terceiro irmão Moleiro, Fábio que com os 10 golos apontados na final foi o Melhor Marcador de todo o torneio com 22 golos, sendo que para o Prémio de Melhor Marcador só contaram os golos na Fase Preliminar.



O 3º Campeonato da Europa INAS terá lugar já no próximo ano entre 26 de

junho e 2 de julho em Estarreja, integrado no Garci Cup 2018.