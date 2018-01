WhatsApp que promete Spotify grátis sem publicidade? Cuidado, trata-se de um esquema

Tem andado a circular um novo esquema no WhatsApp que promete aos utilizadores ter Spotify grátis sem publicidade.

Segundo o site Olhar Digital, o link falso partilhado através da aplicação de mensagens leva a que as pessoas pensem que a mensagem é do Spotify, mas o nome da plataforma está mal escrito.

Ao entrar no link são pedidos os dados pessoais do utilizador, posteriormente, as vítimas são aliciadas para partilharem o link com os seus contactos.

Ultimamente a aplicação tem sido utilizada como uma ferramenta de phising (roubar informações pessoais).