Fizz. Angola diz que não tem meios para videoconferência, Carlos Silva oferece a sua casa

As autoridades angolanas responderam à carta rogatória expedida pela justiça portuguesa para notificar e inquirir o banqueiro, N’gunu Olívio Noronha Tiny, Manuel António Costa e Agostinho Afonso. O presidente do BPA e vice-presidente do BCP apresentou uma solução.

A Procuradoria Geral da República de Angola diz não ter condições para que o banqueiro Carlos Silva possa depor por videoconferência a partir de Luanda, no âmbito do julgamento do caso Fizz. O presidente do Banco Privado Atlântico e vice-presidente do Millenium BCP já se disponibilizou entretanto para que a diligência seja feita a partir da sua própria casa.

Além da notificação e inquirição de Carlos Silva, a carta rogatória expedida pela Justiça portuguesa pedia ainda que o mesmo fosse feito em relação a “N’gunu Olívio Noronha Tiny, Manuel António Costa e Agostinho Afonso”. Para a realização das diligências sugeria-se o dia 29 de Janeiro às 9h30.

Num despacho da PGR angolana, datado de 26 de Janeiro e junto ao processo, a que o SOL teve acesso pode ler-se que a diligência “não pôde ser realizada por inexistência não só de regras processuais aplicáveis sobre matéria no ordenamento jurídico angolano como também pelo facto de os próprios tribunais ainda não disporem de ferramentas adequadas para o efeito”.

A autoridade central angolana acrescentou ainda que mesmo “que estivessem reunidas as condições acima referidas, ainda assim a mesma diligência não poderia ser realizada no dia e hora aprazados, dado o reduzido tempo concedido para a notificação das testemunhas”.

Num requerimento enviado ao tribunal, Carlos Silva disse ter solicitado à PGR angolana para prestar declarações, quer seja nas instalações do Ministério Público “ou, na eventualidade de não existirem os meios logísticos e técnicos necessários para o efeito, a partir da sua residência pessoal […] tendo solicitado, neste caso, a presença de um representante indicado pela PGR de Angola”.

O Ministério Público e a defesa dos arguidos tem agora um prazo máximo de oito dias para se pronunciar.