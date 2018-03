IPMA deixa alerta. Estado do tempo vai agravar-se

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a partir de quarta-feira "a aproximação de ondulações frontais associadas a depressões cavadas" vai afetar diretamente o continente e a Madeira, algo que pode originar "precipitação, que será por vezes forte e persistente", podendo mesmo ser acompanhada de trovoada, principalmente a partir de sexta-feira.

O IPMA adianta também, em comunicado, que o vento irá "aumentar de intensidade".

Em consequência do mau tempo, a agitação marítima também vai aumentar, sendo que no continente as ondas terão cerca de cinco a seis metros, podendo mesmo atingir os oito metros no domingo.

Recorde-se que, a Madeira esteve sob aviso amarelo até ao final do dia de sábado, devido às condições meteorológicas adversas que se fizeram sentir.

Neste momento, encontram-se encerradas a toda a navegação, 14 barras do continente. Outras cinco estão condicionadas devido à agitação marítima forte.