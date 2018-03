Um em cada três habitantes neste país é milionário

Este país tem o maior número de milionários per capita do mundo

No Mónaco, no sul da França, um em cada três habitantes é milionário.

Segundo conta a BBC, com apenas dois quilómetros quadrados, os habitantes preferem viajar de helicóptero do que de táxi.

Oliver Williams, da consultora WealthInsight, referiu à BBC que as pessoas mudam-se para o Mónaco por razões económicas.

“Não há imposto sobre rendimento, nem tributação sobre as empresas com negócios que tenham a maior parte do seu trabalho no Mónaco”, explicou, acrescentando que “os impostos são a principal razão” para que as pessoas desejem mudar-se para o país. “A outra [razão] é simplesmente o estilo de vida”, afirmou.