Tomás tem 6 meses e vive com uma doença rara

Tomás tem apenas seis meses e vive com várias alergias: a mais grave é a alergia à proteína do leite de vaca. Só consegue tomar uma fórmula de aminoácidos, um preparado bastante dispendioso. Por isso, os seus pais lançaram um apelo nas redes sociais, que já se tornou viral.

“Olá sou o Tomás, tenho 6 meses, sou muito sensível, tenho múltiplas alergias a mais grave à proteína do leite de vaca. Não tolero os leites que são adequados a esta alergia, vomito e faço coco com sangue, por esse motivo tenho de me alimentar com uma formula especial de aminoácidos, só assim estou bem”, lê-se no texto de apresentação da página Go Fund Me, onde é feito um apelo a quem puder ajudar este bebé.

Tomás tem três irmãos, p que torna mais difícil para os seus pais conseguirem suportar este encargo relacionado com a sua saúde: “O leite que bebo custa 38€ e dura 3 dias, as vezes menos, pois vomito várias vezes. Não é comparticipado pelo estado português, apesar de ter sido receitado pelo Hospital Pediátrico do meu país”.

De acordo com o texto publicado na plataforma, Tomás tem “perdido peso, tem muitas vezes falta de ar e muita comichão no corpo todo”, chegando a ficar com feridas. “Não podem comer nada junto a mim que me faça mal, pois o meu corpo reage até à inalação e contacto. Todas as semanas vou ao alergologista, tomo vários medicamentos por dia para controlar o meu pequeno corpo”, lê-se na descrição.