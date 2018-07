"Há condições para fazer o 23.º título", diz Frederico Varandas

Candidato à liderança do Sporting esteve no Núcleo do clube em Beja

Frederico Varandas, um dos candidatos à presidência do Sporting, defendeu que o clube de Alvalade tem hipóteses de chegar ao 23º título na temporada 2018/2019.

“Há condições para fazer o 23.º título, não tenho dúvidas nenhumas. É ao 23.º título que os sportinguistas têm de apontar. É possível”, disse Varandas, citado pelo site Notícias ao Minuto, durante uma presença no Núcleo do Sporting de Beja, no domingo.

Frederico Varandas aproveitou para realçar o regresso de Rodrigo Battaglia a Alvalade: “O regresso de Battaglia dá essa força, um ótimo profissional, um grande jogador que nos vai ajudar muito. Acredita no clube e que a massa associativa é diferente”.

Quanto ao jogo de apresentação do clube – no qual o Sporting empatou frente ao Marselha –, o candidato leonino preferiu desvalorizar o resultado: “Foi um bom jogo, de pré-temporada. Nesta fase as pernas pesam muito. O resultado pesa sempre nos sócios e adeptos, mas é um jogo de treino. O grande objetivo é arrancar bem a época”.