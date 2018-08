PSD apresenta um novo cartão de militante

José Silvano quer reforçar a “afetividade” com os militantes

O PSD lançou um novo cartão de militante.

A intenção do partido foi criar um cartão com “uma imagem mais apelativa” e uma das inovações é que vai passar a apresentar o número do cartão de cidadão.

“Esta inovação acrescenta confiança à utilização do documento pelos militantes. Na frente do cartão encontram-se ainda o nome e o número de militante, além da sua data de admissão no PSD”, explica, em comunicado, o partido.

José Silvano, secretário-geral do PSD, explica que a nova imagem do cartão pretende “reforçar a afetividade e, por isso, a proximidade às bases ao partido”.

Os novos cartões começam a ser enviados aos militantes a partir de 1 de setembro.