Aretha Franklin “gravemente doente”

Lenda do Soul Aretha Franklin, de 76 anos, “está gravemente doente” e rodeada da família e amigos próximos, na sua terra natal Detroit, de acordo com o site Showbiz 411.

“Aretha está rodeada pela família e pessoas próximas", pode ler-se no site Showbizz 411. No mesmo pode ler-se que a família pede que rezem por ela etambém privacidade.

Aretha Franklin já tinha anunciado que se iria retirar dos palcos, em fevereiro de 2017, devido a algumas complicações de saúde. O The Telegraph contactou um membro próximo da cantora, na altura, que confessou que Aretha “já tinha faltado, recentemente, a um funeral de um dos seus maridos – Dennis Edwards - o que não é usual da cantora”.

De acordo com uma publicação do jornalista da NBC Harry Hairston, a artista “não está bem”.

Spoke with close friend of Aretha Franklin and family. Iconic singer not doing well.