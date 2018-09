Ricciardi anuncia que está no Tinder para "fazer match"

José Maria Ricciardi já estava presente em várias redes sociais, mas a novidade esta quinta-feira é que o candidato à presidência do Sporting criou uma conta no Tinder para “fazer match com todos os sportinguistas”.

A plataforma é conhecida por ser uma das mais utilizadas mundialmente para conhecer novas pessoas.

"Agora também pode encontrar-me no Tinder. Dia 8, vamos fazer match. Um forte abraço, José Maria”, lê-se na descrição da imagem partilhada pelo candidato no Facebook.

Recorde-se que, as eleições para a presidência do clube de Alvalade acontecem no dia 8 de setembro, sábado.