NOS Alive. Bon Iver são a nova confirmação na edição de 2019

Os Bon Iver são a nova confirmação na edição de 2019 do NOS Alive, que se realiza entre os dias 11 e 13 de julho, no Passeio Marítimo de Algés.

A confirmação foi feita através da pagina oficial do festival no Facebook.

“Bon Iver estreia-se no NOS Alive dia 13 de julho no #PalcoNOS!”, lê-se.

A banda norte-americana, liderada por Justin Vernon, vai subir ao palco no último dia do evento, no palco NOS.

Esta é a segunda confirmação oficial do festival, depois dos The Cure.

O concerto marca o regresso a Portugal dos Bon Iver, país por onde passaram quatro vezes. A última atuação da banda em Portugal foi em 2017 no NOS Primavera Sound, no Porto.